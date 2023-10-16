هيئة النقل: مشروع النقل الجديد يربط 200 مدينة ومحافظة

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أطلقت الهيئة العامة للنقل، اليوم الإثنين، حفل تدشين خدمات نقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكة.



انطلاقة جديدة:



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خدمات النقل:



أسطول حافلات:



وقالت الهيئة العامة للنقل، اليوم الاثنين، إن اليوم يمثل انطلاقة جديدة لنقل الركاب بالحافلات، مشيرة إلى أن مشروع النقل الجديد سيربط 200 مدينة ومحافظة سعودية من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق.وأوضحت أن خدمات النقل في المملكة انطلقت منذ 1979م، واليوم في 2023م يمثل بداية العهد الجديد من خدمات النقل التي ستربط مدن المملكة بخدمات نقل حافلات كهربائية آمنة وسهلة ومريحة.وأشارت إلى أن مشروع الحافلات بين المدن سيخدم 6 ملايين راكب سنويا، منوهة بإطلاق أكثر من 3400 رحلة أسبوعية في 76 مسارا داخل المملكة.وأكدت الهيئة، أن المشروع يضم أسطولا جديدا من الحافلات المجهزة بأحدث المتطلبات.وقال رئيس الهيئة العامة للنقل TGA المكلف، رميح بن محمد الرميح، إن تحالفات عالمية ومحلية شاركت في مشروع تدشين خدمات نقل الركاب بين المدن.وتم تقسيم خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن إلى 3 عقود امتياز تضمن تحقيق التنافسية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة والتي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، بأسطول جديد من الحافلات المجهزة بأحدث التقنيات التي تتيح استخدام مركبات صديقة البيئة.وسيخدم المشروع عدة قطاعات أخرى في مقدمتها دعم التنمية السياحية، وحركة التنقل كما سيسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص.