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صحيفة تواصل الالكترونية

وزير النقل: المملكة تقفز 8 مراتب عالمية في مناولة الحاويات (فيديو)

وزير النقل المهندس صالح الجاسر
وزير النقل
أ أ
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كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية، م. صالح الجاسر، أن المملكة تشهد قفزة غير مسبوقة في تطور ونمو أعمال النقل والخدمات اللوجستية وفقًا للمؤشرات الدولية المتخصصة.اضافة اعلان
وقال الوزير في كلمته خلال مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية اليوم بالرياض: إن القفزة جاءت منذ أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

8 مراتب دولية في مناولة الحاويات

أضاف أن المملكة قفزت 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 وفقًا لتصنيف 2023 لـ«لويدز لست» ورفعت قدراتها في مؤشر الملاحة البحرية.
وأشار إلى أن المملكة رفعت قدراتها في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية وفقًا لتقرير «اليونكتاد» للربع الثالث 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وذلك من خلال زيادة خدمات الشحن الملاحية بواقع 24 خدمة جديدة خلال العام الحالي، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة والتصدير ويرفع من فعالية ربط السعودية بالأسواق العالمية.

نمو أعمال الشحن الجوي

ولفت إلى أن في مجال النقل الجوي شهد النصف الأول ارتفاعا بارزًا في الحركة الجوية ومعدلات الركاب ونمو أعمال الشحن الجوي.
وصولاً لتحقيق مستهدفات إستراتيجية الطيران لرفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى ما يتجاوز 4.5 مليون طن في العام.

منصة إستراتيجية لتبادل الرؤى

ويعد المؤتمر منصة إستراتيجية لتبادل الرؤى والأفكار والتجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات؛ لتحسين أداء سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية ورفع كفاءتها.
ويسعى للإسهام في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وما تضمنته من إصلاحات هيكلية واسعة ومبادرات إستراتيجية نوعية، أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية في أداء قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
يشار إلى أن مؤتمر سلاسل الإمداد يعمل على جمع صناع قرار سلاسل الإمداد لمناقشة المستهدفات المراد تحقيقها والوصول لها، وتعزيز الاقتصاد السعودي، وجعل المملكة مركزًا رئيسًا يربط بين القارات الثلاث، وذلك وفق رؤية المملكة 2030.

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