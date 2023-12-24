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المياه الوطنية: 7 خطوات لتقديم شكوى في حالة انقطاع الخدمة

المياه الوطنية
شركة المياه الوطنية
أ أ
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حددت شركة المياه الوطنية، بالتفصيل خطوات تقديم شكوى في حالة انقطاع الخدمة أو انقطاع المياه عن المستفيد.
جاء ذلك في رد من الشركة، عبر حسابها  العناية بالعملاء في منصة إكس على سؤال مستفيد شكا بسبب انقطاع المياه، والعداد قيد التشغيل.اضافة اعلان

خطوات تقديم شكوى لانقطاع المياه


وأجابت المياه الوطنية بقولها : "بعد الاطلاع على حسابك، تبين بأن حالة العداد (تشغيل) نأمل رفع شكوى انقطاع مياه بعد التحقق من سلامة التجهيزات الداخلية (العوامة-المحبس الداخلي) ولرفع شكوى يمكن اتباع الخطوات التالية:
- الصفحة الرئيسية
- الشكاوى
- شكوى جديدة
- إمداد المياه
- انقطاع المياه
- وصف الشكوى
- إرسال الطلب

وفي وقت سابق، أعلنت شركة المياه الوطنية، توقيع عقد مع شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة لتأهيل وتشغيل وصيانة 4 محطات معالجة بيئية لمياه الصرف الصحي بالرياض، ضمن برنامج عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل.

تفاصيل العقد


في سياق متصل، أعلنت شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة "الخريف" عقد التشغيل والصيانة طويلة الأجل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة الرياض – محطات هيت والحائر (الحزمة السادسة) مع شركة المياه الوطنية بقيمة 2.18 مليار ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

وتابعت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الأحد، إنها استلمت العقد بعد اكتمال التوقيعات من جميع الأطراف المعنية، وأن مدة العقد 15 سنة.

تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل


وأوضحت أنها ستقوم بتنفيذ أعمال تصميم وإعادة التأهيل واختبار وتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي الأربعة القائمة في هيت والحائر – الرياض.

وأشارت إلى أن محطات المعالجة في هذه الحزمة هي: محطة معالجة مياه الصرف الصحي هيت 1، محطة معالجة مياه الصرف الصحي هيت 2 ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي هيت 3 ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي الحائر، وتمتد أعمال التصميم وإعادة التأهيل على مرحلتين ولفترة 36 شهرا بالتزامن مع أعمال التشغيل والصيانة التي تبدأ من بداية العقد ولمدة 15 سنة (180 شهرا).
وأضافت أن سعة المعالجة التصميمية الإجمالية للمحطات الثلاث تبلغ 7800 ألف متر مكعب يوميا.
وذكرت أن الأثر المالي للمشروع سينعكس في الربع الثاني من عام 2024.

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