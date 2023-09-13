المياه الوطنية: 5 خطوات لتقديم بلاغات تسرب المياه

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حددت شركة المياه الوطنية خمس خطوات لتقديم بلاغات تسرب المياه في مختلف المناطق.



جاء ذلك في رد من الشركة على سؤال مغرد استفسر بشأن خطوات وآلية تقديم بلاغ عن تسرب المياه. اضافة اعلان

وأوضحت الشركة، أنه يمكن رفع بلاغ عن وجود تسرب من خلال التطبيق واتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى الصفحة الرئيسية

- صديق المياه

- التقاط صورة للحالة المراد الإبلاغ عنها

- تحديد نوع ووصف الحالة

- الضغط على إرسال، أو الاتصال بمركز اصدقاء المياه على الرقم (931) ،



وصف خدمة طلب صهريج



هذا وتعد خدمة طلب صهريج مياه واحدة من الخدمات التي تقدمها شركة المياه الوطنية في المملكة ، والتي تعمل على توفير لكل المواطنين والمقيمين في المملكة طلب صهريج مياه إلكتروني عن طريق الموقع الرسمي الخاص بالشركة، وسوف نقدم كل التفاصيل ورقم شركة المياه الموحدة.



خدمة طلب صهريج مياه



وتعمل شركة المياه الوطنية في المملكة على تقدين الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المواطنين حياتهم، ويستطيع الجميع طلب صهريج المياه بشكل سهل عن طريق السير على الخطوات الآتية:



خطوات طلب صهريج



- يدخل الشخص إلى الموقع الإلكتروني الخاص بشركة المياه الوطنية .

- سجل الدخول بحساب المستخدم من خلال وضع رقم الهوية أو الإقامة وكلمة المرور، وفي حالة إذا لم يوجد لديك حساب فعليك أن تسجل بالنقر على إنشاء حساب.

- عليك أن تختار توزيع المياه من داخل القائمة التي توجد أمامك.

- اختار طلب صهريج المياه.

- عليك أن تحدد رقم الحساب المطلوب وبعدها النقر على التالي.

- حدد حجم خزان المياه والنقر على طلب خزان مياه مدفوع.

- تظهر أمامك رسالة تفيد أنه تم العمل على تقديم الطلب.



