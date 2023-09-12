المملكة تُعرب عن تعازيها وتضامنها مع ليبيا وشعبها في ضحايا الفيضانات

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أعربت وزارة الخارجية عن تعازي وتضامن المملكة العربية السعودية مع ليبيا وشعبها الشقيق، في ضحايا الفيضانات التي وقعت في مدينة درنة الليبية. اضافة اعلان

‎وعبرت الوزارة عن تعازيها لأسر وأقارب المتوفين، وخالص تمنياتها بالنجاة للمفقودين، وبالشفاء العاجل للمصابين.





الإعصار يضرب مناطق بشرق ليبيا



مقتل وفقدان عشرات المواطنين



وقبل يومين، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” القادم من البحر المتوسط عدة مناطق بشرق ليبيا والجبل الأخضر.وتسبب في مقتل وفقدان آلاف المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية في مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة ودرنة.