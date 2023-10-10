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صحيفة تواصل الالكترونية

استشهاد صحافيين فلسطينيين في العدوان المتواصل على قطاع غزة

بمزييمكيدي
استشهاد صحافيان فلسطينيان في العدوان المتواصل على قطاع غزة
أ أ
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استُشهد صحافيان فلسطينيان وأصيب ثالث الليلة الماضية، في القصف المتواصل على قطاع غزة، لليوم الرابع على التوالي.
 وذكرت مصادر فلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي نفّذ اليوم سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في القطاع، أسفرت عن وقوع المزيد من الشهداء والجرحى، وتدمير عشرات المنازل والأبراج السكنية والمؤسسات والطرق.اضافة اعلان

الاحتلال يواصل عدوانه على غزة والضفة

فيما يواصل الاحتلال عدوانه علي قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة, حيث استشهدت مواطنة فلسطينية في غارة إسرائيلية في دير البلح بقطاع غزة.
 وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا بمنطقة الحدبة في دير البلح، مما أدى إلى استشهاد مواطنة وإصابة آخرين بجراح نقلوا على إثرها الى المستشفى.
كما أصيب عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية لمنزل في بلدة عبسان الكبيرة شرق محافظة خان يونس, إضافة إلى قصف قوات الاحتلال أربع سيارات إسعاف كانت متواجدة لنقل المصابين في البلدة.
 وفي الضفة الغربية، استشهد شاب متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الحي في مخيم العروب شمال الخليل.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب محمد حماد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر.
 وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى 704 شهداء ونحو 3900 مصاب.

زوارق الاحتلال تقصف شواطئ غزة
قصفت زوارق بحرية الاحتلال اليوم بعشرات القذائف، شاطئ بحر المحافظة الوسطى وشاطئ خان يونس وسط وجنوب قطاع غزة.
 وأفادت مصادر فلسطينية بأن بحرية الاحتلال أطلقت العديد من القذائف الصاروخية بشكل عشوائي باتجاه شاطئ محافظة الوسطى، وشاطئ خان يونس، الأمر الذي تسبب بذعر وخوف في صفوف المواطنين، سيما الأطفال.
 ولا تزال طائرات الاحتلال الحربية تشن سلسلة غارات عنيفة على منازل ومواقع مختلفة في قطاع غزة.
 وفي السياق نفسه، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية على منزلهم في جباليا شمال قطاع غزة.
 كما استهدف الطيران الحربي فجرًا، ثلاثة منازل بمناطق متفرقة من قطاع غزة، ودمرتها بشكل كامل.

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