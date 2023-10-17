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صحيفة تواصل الالكترونية

"الملكية الفكرية": لا نحمي الأفكار من السرقة وندعم هذه المنتجات

نائب الرئيس للشؤون المؤسسية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية فواز عيسى المبلّع
فواز عيسى المبلّع
أ أ
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كشف نائب الرئيس للشؤون المؤسسية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية، فواز عيسى المبلّع، أنه لا يوجد حاليًا حماية للأفكار من السرقات وفق أنظمة الملكية الفكرية.اضافة اعلان

نحمي المنتجات الإبداعية والابتكارية

وقال: "نحن نحمي المخرجات من هذه الأفكار كالمصنفات والمنتجات الإبداعية والابتكارية، وعمومًا الأفكار عادةً ما تتوارد بين البشر لذلك النظام يحمي المخرجات منها فقط"، وفقًا لـ"عكاظ".
وحول مبادرة "مسؤول احترام الملكية الفكريّة"، أكد المبلّع، أن المبادرة تهدف إلى رفع الامتثال بالأنظمة والقوانين الخاصة بالملكية الفكرية في القطاع الحكومي من خلال تأهيل وتدريب موظف من كل جهة حكومية وجهة خاصة، ليكون مسؤولًا عن امتثال الجهة التي يمثلها.

رفع الوعي بالملكية الفكرية
وأضاف: "تتمثل أهداف برنامج مسؤول احترام الملكية الفكرية في رفع الوعي بالملكية الفكرية وتطوير السياسات، وتعزيز الامتثال، إذ انضم للمبادرة حتى الآن أكثر من 70 جهة حكومية".

57.3 % الوعي بالملكية الفكرية
ولفت إلى أن المتوسط العام للوعي بالملكية الفكرية بلغ 57.3%، حسب الاستطلاع الذي أجري على عينة عشوائية لـ2560 مواطنًا، بلغت أعمارهم 18 سنة فأكبر، وتسعى الهيئة لزيادة هذه النسبة وقياسها دوريًا لتحديد إستراتيجيتها في التعامل معها.

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