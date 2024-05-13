عاجل.. لتفادي المخالفات والغرامات.. تنبيه مهم من منصة قوى لأصحاب المنشآت

أ أ

أكدت منصة قوى الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة، إلزامية ربط العمالة بموقع عملهم الفعلي من قبل صاحب المنشأة لتفادي تسجيل المخالفات.



تنبيه مهم من منصة قوى



وقالت منصة قوى، عبر حسابها في منصة إكس: "بعد تحديث بيانات منشأتك عبر خدمة إدارة مواقع المنشأة في قوى سارع بربط موظفي منشأتك بالمواقع التي يعملون بها فعلياً، لتفادي الوقوع بالمخالفات".

توضيح من قوى بشأن التجديد التلقائي لعقود العاملين



خطوات إنشاء عقد توطين التشغيل والصيانة



حالات نقل الموظف بدون موافقة صاحب العمل الحالي



أيضا، أصدرت منصة "قوى"، توضيحًا بشأن تجديد عقود العاملين، حيث قالت عبر حسابها في منصة إكس، أن العقود على منصة قوى تتجدد تلقائيًا ما لم يتم إنهاء العلاقة التعاقدية من قبل أحد الطرفين.جاء ذلك خلال ردها على استفسار يقول: "استقلت من شركة من 2023 وتم استبعادي من التأمينات وحاولت التواصل مع منصة لكن دون رد".كما كشفت منصة قوى عن خطوات إنشاء عقود توطين التشغيل والصيانة، وذلك على النحو التالي:1 - املأ تفاصيل العقد.2 - أضف مرفقاتك وملاحظاتك.3 - سجل الدخول لحساب "قوى" الأعمال.4 - لإضافة عقد جديد، اختر "إنشاء عقد جديد".5 - ثم أدخل تواريخ العقد، يجب أن يكون العقد لمدة عام على الأقل.6 - اذهب إلى صفحة الخدمات، واختر "توطين عقود التشغيل والصيانة"، حيث يمكنك التحقق بسهولة من جميع العقود المقدمة الخاصة بك مع تفاصيلها، مثل رقم العقد والنوع والحالة.وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أكدت على أنه يجوز نقل الموظف بدون موافقة أصحاب العمل الحالي في حالتين مع توفر شرط مهم لإتمام النقل.1 ـ تجاوز مدة إقامته أكثر من سنة في المملكة.2 ـ في حال انتهت الرخصة أو الإقامة أو كلاهما.3 ـ بشرط أن يتم استلام الطلب بعد الانتهاء.