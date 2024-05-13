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وفاة أحدهما.. مدني الطائف يباشر احتجاز مقيمين في سيل بوادي الأبهر

الدفاع المدني
الدفاع المدني
أ أ
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باشرت فرق الدفاع المدني في الطائف، احتجاز مقيمين في سيل بوادي الأبهر، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

سيول وادي الأبهر

وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه في منصة إكس: "أنه تم إنقاذ أحدهما، وإخراج الآخر بعد أن جرفه السيل، وهو في حالة وفاة - رحمه الله".اضافة اعلان
وفي وقت سابق، وثقت مقاطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول وتدفق الشلالات في أحياء جنوب الطائف، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

أمطار وسيول وشلالات الطائف

وأظهر مقطع فيديو مشاهد لتدفق السيول الهادرة ومياه الشلالات الغزيرة وسط السهول والهضاب جنوب الطائف.
فيما وثق مقطع فيديو آخر، هطول أمطار غزيرة وسيول بعد هطول أمطار غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة.
توقعات حالة الطقس
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة، في حين تكون متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

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