"الأرصاد" يُحذر سكان مكة وهذه المناطق من أمطار ورياح وأتربة لـ 10 مساءً

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أصدر
المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهًا من أمطار من خفيفة إلى متوسطة مع رياح قوية مثيرة للأتربة على مكة وعدد من مناطق المملكة.
أمطار
ورياح قوية متوقعة على هذه المناطقوأوضح
على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية
المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة مكة المكرمة وتشمل"الطائف والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والموية وتربة ورنية".
2 - منطقة جازان وتشمل"الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب".
3 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
4 - منطقة عسير وتشمل "أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة".