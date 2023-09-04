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"المرور" يطرح مزادا إلكترونيا بحرف وحرفين ورقم ورقمين عبر أبشر

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منصة أبشر
أ أ
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أعلنت الإدارة العامة للمرور في الأمن العام طرح لوحات بحرف وحرفين ورقم ورقمين (ر 20، وو 99، ا هـ 5) من الفئة خصوصي.

الطرح عبر منصة أبشر:


وأوضحت أن الطرح سيتم  عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" غدًا، من الساعة الـ (8) صباحًا حتى الساعةالـ (10) مساءً، ضمن خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني المتاحة عبر المنصة.

وأشارت إلى أنه في حال الإقبال العالي على المزاد خلال الدقائق الأخيرة من الوقت المحدد لانتهاء المزاد، فإنه سيتم تمديده تلقائيًا.

تعليمات المزاد:


وشددت على أهمية زيارة المنصة للتعرف على التعليمات الخاصة بالمزاد؛ وذلك لاستكمال المعلومات المطلوبة بكل يسر وسهولة، قبل وقتٍ كافٍ من المزاد.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور تطرح المزاد للمرة الثالثة؛ برموز جديدة عبر خدمة مزاد اللوحات في منصة "أبشر

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