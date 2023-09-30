هل يمكن تقديم طلب إضافة مدة اشتراك للتأمينات؟.. توضيح مهم

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تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع للتأمينات الاجتماعية مع سؤال أحد المستفيدين بشأن طلب إضافة مدة اشتراك لم يتم تسجيلها من قبل صاحب العمل.

خدمات بأثر رجعي:

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حقيقة تقديم الدعم والقروض:



يمكنك تقديم طلب إضافة مدة اشتراك لم يتم تسجيها من قبل صاحب العمل من خلال زيارة الرابط التالي وإتباع إرشادات الخدمة:

https://t.co/vDS4Mere7j

علماً أنه لا يسمح النظام بإضافة مدة بأثر رجعي مضى عليها 24 شهر من تاريخ تقديم الطلب.

نسعد بخدمتك. حياك الله،يمكنك تقديم طلب إضافة مدة اشتراك لم يتم تسجيها من قبل صاحب العمل من خلال زيارة الرابط التالي وإتباع إرشادات الخدمة:علماً أنه لا يسمح النظام بإضافة مدة بأثر رجعي مضى عليها 24 شهر من تاريخ تقديم الطلب.نسعد بخدمتك. September 30, 2023

وقال المستفيد: "عندي استقطاع من راتبي لخدمات بأثر رجعي لكن حتى الأن لم تضاف لي الخدمات التى تم استقطاع أجرها من راتبي علماً بان الخصم مازال مستمر والخدمات لم تضاف".وردا على ذلك، قالت التأمينات: "يمكنك تقديم طلب إضافة مدة اشتراك لم يتم تسجيها من قبل صاحب العمل من خلال زيارة الرابط التالي وإتباع إرشادات الخدمة: https://gosi.gov.sa/ar/IndividualsServices/ServiceDetails/adding_backdate_Engagement… علماً أنه لا يسمح النظام بإضافة مدة بأثر رجعي مضى عليها 24 شهر من تاريخ تقديم الطلب. نسعد بخدمتك.في وقت سابق، قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إنها لاتقدم دعمًا أو قروضًا للمستفيدين، ردًا على ما أشيع أخيرًا من أنها تقدم تمويلاً بقيمة 200 ألف ريال للمتقاعدين.وأضافت خدمة "العناية بالعملاء" عبر منصة "إكس" في ردها على استفسار لأحد المستفيدين: "نعتذر ونفيدك بأنه لا يوجد دعم أو قروض مقدمة من نظام التأمينات الاجتماعية".وتوفر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية في المملكة.وتغطي موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الخاص والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي.وتقوم على تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية وفروعه ولوائحه التنفيذية ونظامي التقاعد المدني والعسكري بالمملكة وفقًا لأحكام الأنظمة التنظيمات الصادرة بهذا الشأن.وتطبق هذه الأحكام بشكل إلزامي على جميع العسكريين والموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في ميزانيات الدولة وميزانيات الهيئات العامة وعلى جميع العمال السعوديين العاملين في منشآت في القطاع الخاص بالمملكة، ويطبق بشكل اختياري على العاملين لحسابهم الخاص.وتقوم المؤسسة أيضًا بخدمة المستفيدين من نظامي تبادل المنافع ونظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون.