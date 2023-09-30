توضيح مهم من "الموارد البشرية" بشأن رسالة قبول الاعتراض على أهلية الضمان

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رد حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الموارد البشرية على سؤال أحد الأشخاص بشأن رسالة قبول الاعتراض على أهلية الحصول على الضمان.



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قبول الاعتراض:

موعد صدور نتائج أهلية الضمان المطور



خطوات تقديم اعتراض على رفض طلب الضمان الاجتماعي



أسباب عدم أهلية الضمان الاجتماعي





أهلابك

بعد قبول الاعتراض (قبول نهائي) سيتم إدراج الطلب في دورة دراسة الأهلية القادمة ضمن قائمة الأسر التي يُعلن عنها بشكل شهري بعد 30 يوماً من تاريخ قبول الاعتراض

يمكنكم متابعة حالة الاعتراض والأهلية من خلال المنصة الإلكترونية:

شاكرين لك وعليكم السلامأهلابكبعد قبول الاعتراض (قبول نهائي) سيتم إدراج الطلب في دورة دراسة الأهلية القادمة ضمن قائمة الأسر التي يُعلن عنها بشكل شهري بعد 30 يوماً من تاريخ قبول الاعتراضيمكنكم متابعة حالة الاعتراض والأهلية من خلال المنصة الإلكترونية: https://t.co/1X1O7Pkgqp شاكرين لك September 30, 2023

وقال المستفيد: "جاءت لي رسالة تم قبول الاعتراض ولحد الآن غير مؤهل وش السبب".وردا على ذلك، قال حساب العناية بالمستفيدين: "بعد قبول الاعتراض (قبول نهائي) سيتم إدراج الطلب في دورة دراسة الأهلية القادمة ضمن قائمة الأسر التي يُعلن عنها بشكل شهري بعد 30 يوماً من تاريخ قبول الاعتراض يمكنكم متابعة حالة الاعتراض والأهلية من خلال المنصة الإلكترونية: http://sbis.hrsd.gov.sa".في وقت سابق، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن الاعتراض على رفض طلب الضمان الاجتماعي.وأوضح حساب العناية بالعملاء على منصة "إكس"، أن صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور للمسجلين سيكون عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أنه تم تثبيت موعد صدور نتائج أهلية الضمان المطور في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي.وبين أن خطوات الاعتراض على رفض طلب الانضمام للضمان الاجتماعي المطور الجديد، يكون عبر الخطوات التالية:1 - زيارة منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان المطور.2 - اختيار "برامج الدعم الخاصة بي".3 - الضغط على برنامج الضمان الاجتماعي.4 - اختيار الأهلية والاستحقاق.5 - الضغط على استعراض تفاصيل دورة الأهلية.6 - تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.7 - تسليم وإرسال الاعتراض.وفي وقت سابق، كشفت الموارد البشرية، أن أهم أسباب عدم أهلية الضمان الاجتماعي المطور تتلخص في عدة نقاط، هي:1 - تجاوز الحد المانع للضمان المطور.2 - عدم تسجيل شخص من أفراد الأسرة يسكن في نفس المسكن.3 – أن يكون المستفيد غير مؤهل بسبب تشير السجلات التابع مسجل مسبقا نوضح لكم الحل عبر تقديم اعتراض.4 – وجود دخل مرتفع يؤثر على الأهلية في الضمان المطور الذي يعمل عل التأثير على كافة أفراد الأسرة المستفيدة من الضمان.