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صحيفة تواصل الالكترونية

"التعاون الإسلامي" ترفض بشكل قاطع دعوات تهجير سكان غزة

التعاون الاسلامي
التعاون الإسلامي
أ أ
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أكد بيان الاجتماع الاستثنائي لدول التعاون الإسلامي على الرفض بشكل قاطع لدعوات تهجير سكان قطاع غزة، والتأكيد على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه.اضافة اعلان


التعاون الإسلامي:


وأضاف: "لدول التعاون الإسلامي: التأكيد على أهمية المحافظة على أرواح المدنيين كافة، وعدم استهدافهم بأي شكل من الأشكال لما في ذلك من تنافي مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والشرائع السماوية".

وأشار إلى ضرورة التشديد على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع أي محاولات تهجير خارجية لسكان غزة، وترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض، في إطار حل شامل للصراع.


السلطة القائمة بالاحتلال:


وأوضح أن تحميل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن مصير المدنيين في قطاع غزة وما يتعرضون له من مأساة حقيقية تحت القصف والحصار والتجويع، بلا كهرباء أو غذاء أو مياه نظيفة، مع إجبارهم على هجر منازلهم.

وأضاف: "الإدانة الشديدة للاستهداف السافر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي الغاشمة للمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة الذي أدى إلى قتل وجرح مئات المرضى والمصابين والنازحين من المدنيين الأبرياء".

وأكد أن الدعوة إلى الوقف الفوري للعدوان الهمجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والرفع الفوري للحصار المفروض عليه.

المجتمع الدولي:

وطالب المجتمع الدولي بالمسارعة في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية العاجلة، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية آمنة بشكل فوري لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة.

واختتم: تجديد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال، وتجسيد دولة فلسطين.

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