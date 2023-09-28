"المالية": نوفمبر آخر موعد أمام القطاع الخاص لرفع المطالبات عبر «اعتماد»

أ أ

أكدت وزارة المالية أهمية إنجاز عملية الإقفال السنوية للحسابات العامة للدولة، حسب الخطة المعتمدة للسنة المالية 1444/‏1445هـ. اضافة اعلان

وكشفت، أن آخر موعد لرفع المطالبات المالية على منصة «اعتماد» سيكون بنهاية يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023





إعادة المطالبات غير المكتملة





تمكين القطاع الخاص



وتقوم الوزارة بإعادة المطالبات التي لم تستكمل الإجراءات والمسوغات النظامية إلى منشئها، وفقا لما جاء في "عكاظ".جاء ذلك، في خطاب من وزارة المالية موجه إلى اتحاد الغرف السعودية،وأشار خطاب وزارة المالية بشأن قرب انتهاء السنة المالية (1444/‏1445هـ)، وتستهدف الوزارة إنجاز عملية الإقفال السنوية للحسابات العامة للدولة حسب الخطة المعتمدة.ويأتي ذلك بعد تمكين القطاع الخاص من رفع المطالبات المالية على منصة «اعتماد»، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات والمسوغات النظامية.