الخميس، 13 ربيع الأول 1445 ، 28 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

"المالية": نوفمبر آخر موعد أمام القطاع الخاص لرفع المطالبات عبر «اعتماد»

وزارة المالية
وزارة المالية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أكدت وزارة المالية أهمية إنجاز عملية الإقفال السنوية للحسابات العامة للدولة، حسب الخطة المعتمدة للسنة المالية 1444/‏1445هـ.اضافة اعلان
وكشفت، أن آخر موعد لرفع المطالبات المالية على منصة «اعتماد» سيكون بنهاية يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023


إعادة المطالبات غير المكتملة

وتقوم الوزارة بإعادة المطالبات التي لم تستكمل الإجراءات والمسوغات النظامية إلى منشئها، وفقا لما جاء في "عكاظ".
جاء ذلك، في خطاب من وزارة المالية موجه إلى اتحاد الغرف السعودية،
وأشار خطاب وزارة المالية بشأن قرب انتهاء السنة المالية (1444/‏1445هـ)، وتستهدف الوزارة إنجاز عملية الإقفال السنوية للحسابات العامة للدولة حسب الخطة المعتمدة.


تمكين القطاع الخاص

ويأتي ذلك بعد تمكين القطاع الخاص من رفع المطالبات المالية على منصة «اعتماد»، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات والمسوغات النظامية.

اقرأ أيضا

أخبار السعودية
1:09 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي وبشرى من حساب المواطن

طب الاسنان1
1:01 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

زيادة الطاقة الاستيعابية لطب الأسنان لـ37% يحقق مستهدفات التوطين

هيئة تقويم التعليم والتدريب
11:00 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

موعد اختبار الرخصة المهنية التخصصي وخطوات التسجيل

أهم 10
9:41 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. 3 مليارات و200 مليون دولار حصيلة "نزاهة" وأشجار رعدية في مكة

اقرأ أيضا

أعلاها 44.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

تحذير عاجل من قنصلية المملكة في إسطنبول للمواطنين

منها الدراسة المسائية.. 3 ملفات مهمة على مكتب المدير الجديد لتعليم مكة

المرور: رصد مخالفات عدم وجود تأمينٍ سارٍ للمركبة من الأحد القادم

طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يتوقع تراجع الحالة المطرية بأجواء المملكة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

ريالات سعودية 6:43 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

45 % زيادة بأجور المواطنين بالقطاع الخاص

طب الاسنان 2:18 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

الموارد والصحة تعلنان توطين مهنة طب الأسنان بنسبة 35%

غرفة الشرقية 4:14 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

غرفة الشرقية تستعد لإطلاق النسخة 9 لمعرض وظائف 2023

الراتب 12:06 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

التأمينات تكشف حقيقة رفع راتب العاملين بالقطاع الخاص لـ 4 آلاف ريال

اقرأ أيضا

هيئة التعليم
7:26 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

هيئة تقويم التعليم تراقب أداء 25 ألف مدرسة إلكترونيًا

أمطار المملكة 6
7:22 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

منها مكة وجازان.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً ورياحًا نشطة على 5 مناطق

رخص التعدين بالمملكة
7:01 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

الرياض تتصدر مناطق المملكة بـ 25.4 % رخصة تعدينية

تقديم خدمات لوجستية
6:46 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

غرامة 10 ملايين ريال عند تقديم خدمات لوجستية بدون تصريح

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
1:09 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي وبشرى من حساب المواطن

الدعم السكني سكني
12:56 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

بعد 4 أيام من إيداعه.. تنبيه مهم بخصوص الدعم السكني لهؤلاء

حساب المواطن
12:01 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

بشرى من حساب المواطن لمستفيدي الضمان المطور

تراجع البطالة
11:43 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

انخفاض معدل البطالة في المملكة إلى 4.9% خلال الربع الثاني من 2023

أمطار غزيرة على عسير
11:22 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

إنذار أحمر.. “الأرصاد يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق لـ 10 مساءً

سلسلة هواتف T13
11:11 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

مجموعة ابتكارية.. شاومي تكشف عن سلسلة هواتف T13 في الرياض