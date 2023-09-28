"المالية": نوفمبر آخر موعد أمام القطاع الخاص لرفع المطالبات عبر «اعتماد»

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أكدت وزارة المالية
أهمية إنجاز عملية الإقفال السنوية للحسابات العامة للدولة، حسب الخطة المعتمدة
للسنة المالية 1444/1445هـ.
وكشفت، أن آخر موعد لرفع المطالبات المالية على منصة «اعتماد» سيكون بنهاية يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023
وتقوم الوزارة بإعادة
المطالبات التي لم تستكمل الإجراءات والمسوغات النظامية إلى منشئها، وفقا لما جاء
في "عكاظ".
إعادة المطالبات غير
المكتملة
جاء ذلك، في خطاب من وزارة المالية موجه إلى اتحاد الغرف السعودية،
وأشار خطاب وزارة المالية بشأن قرب انتهاء السنة المالية (1444/1445هـ)، وتستهدف الوزارة إنجاز عملية الإقفال السنوية للحسابات العامة للدولة حسب الخطة المعتمدة.