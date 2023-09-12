غرفة الشرقية تستعد لإطلاق النسخة 9 لمعرض وظائف 2023

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تستعد غرفة الشرقية ممثلة بمركز التوظيف لإطلاق النسخة الـ 9 من معرض "وظائف 2023"، الذي تنظمه برعاية صاحب السمو الملكي، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بمعارض الظهران الدولية. اضافة اعلان

ويعقد المعرض الذي يشهد إقبالا كبيرا من الشركات، لمدة 4 أيام حيث ينطلق يوم الاثنين الموافق 23 اكتوبر 2023 ويستمر حتى الخميس الموافق 26 اكتوبر 2023، ويستقبل طالبي الوظائف من الساعة 1 ظهرا إلى الساعة 8 مساء.

الحدث الأبرز في مجال التوظيف بالشرقية

ويواكب الحدث الذي يعد الأبرز في مجال التوظيف في المنطقة الشرقية التطور المستمر في قطاع الموارد البشرية، والتخصصات الجديدة التي أصبحت مطلبا لسوق العمل.

ويسلط المعرض الضوء على الكفاءات الوطنية التي تحمل الدرجات والشهادات النوعية القادرة على مواكبة تطلعات الشركات وخططها المستقبلية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء بأن غرفة الشرقية ستظهر هذه النسخة من المعرض بإمكانيات تقنية حديثة ومتنوعة بحيث يسهل على طالبي العمل من الجنسين البحث عن الفرص الوظيفية والتسجيل ضمن المتقدمين عليها.





الإسهام في توظيف العديد من الطاقات الوطنية



معربا عن أمله في أن يسهم معرض وظائف 2023 بتحقيق النجاح الذي حققته النسخ الماضية، التي أسهمت في توظيف العديد من الطاقات الوطنية في مواقع عمل متنوعة في الشركات والمؤسسات الخاصة.مشيرا إلى اهتمام قطاع الأعمال في المعرض حيث تتلقى الغرفة طلبات مستمرة للمشاركة.وأهاب الرزيزاء بالشركات والمؤسسات سرعة المشاركة وحجز أماكنهم في المعرض، مبينا بأن المعرض يهدف إلى تحقيق التواصل بين قطاع الأعمال من جهة، ومقدمي خدمات التوظيف من جهة أخرى، وبين هذه الجهات وبين طالبي العمل من جهة ثالثة