عاجل.. تستمر حتى الأحد.. الأرصاد يتوقع هطول أمطار غزيرة على القصيم والرياض

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تشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار بمشيئة الله متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم (بريدة، وعنيزة، والبكيرية، والأسياح، ورياض الخبراء، وعقلة الصقور، والبدائع، والرس، والنبهانية، وضرية، والمذنب، وأبانات، والشماسية، وعيون الجواء).



من الخميس إلى الأحد:



أمطار على الرياض:



وأوضح "الأرصاد" أن الحالة بدأت من اليوم الخميس وتستمر إلى يوم الأحد القادم، فيما أهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.فيما نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تشمل العاصمة الرياض، ومحافظات الدرعية, وحريملاء، ورماح, وضرما, والزلفي, والغاط, والمجمعة, وشقراء, ومرات, وثادق, والأفلاج, والحريق, والخرج, والدلم, والمزاحمية, وحوطة بني تميم, والرين, والقويعية والسليل ووادي الدواسر, يصاحبها رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.