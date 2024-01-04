الفريق البسامي يصدر قرارات بترقية (2503) أفراد من منسوبي الأمن العام

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أصدر معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، قرارات إدارية بترقية (2503) أفراد، للرتب التي تلي رتبهم، بمختلف التخصصات.





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