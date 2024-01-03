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تفاصيل الإطاحة بـ 8 متهمين في عمليات نصب واحتيال مالي بالرياض (فيديو)

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المتهمين
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كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض عن تفاصيل القبض على (8) متهمين في عمليات نصب واحتيال مالي.

النصب بمبلغ تجاوز مليون ريال

وأوضحت أن هذه العمليات تعرض لها مواطنون ومقيمون في مناطق الرياض وجازان والمدينة المنورة والشرقية. إثر تلقيهم اتصالات هاتفية احتيالية للحصول على معلومات حساباتهم البنكية السرية وتطبيقات الخدمات وإجراء الحوالات المالية والاستيلاء على مبالغ تجاوزت 1,000,000) ريال.

انتحال صفة غير صحيحة لموظفين حكوميين

وتمثل أسلوب المتهمين، وهم مقيمان من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية اليمنية و(5) مواطنين في انتحال صفة غير صحيحة لموظفين حكوميين وتهيئة (4) مواقع بأجهزة التنفيذ جرائمهم وبث روابط مزيفة لمواقع حكومية ومتاجر إلكترونية والتواطؤ في ذلك مع أشخاص خارج المملكة لتنفيذ عملياتهم الاحتيالية.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات القانونية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، ومباشرة إجراءات والتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال ما يلزم حيال المتهمين في الخارج.

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