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"الغطاء النباتي" يوقع اتفاقية مع وزارة الداخلية لتشجير 476 موقعًا في المملكة

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اتفاقية وزارة الداخلية والغطاء النباتي
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وقع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية لتعزيز التعاون المشترك والعمل التكاملي بين الطرفين.اضافة اعلان

أهداف اتفاقية التعاون بين الداخلية ومركز الغطاء النباتي

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة الغطاء النباتي من خلال أعمال التشجير في 476 موقعًا مختارة في كافة المناطق، تفعيلاً للإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على النظام البيئي في المملكة.
وتضمنت الاتفاقية المشاركة الفعالة في نشر المعرفة، والوعي، والإرشاد لتنمية الغطاء النباتي، من خلال إشراك وزارة الداخلية في برامج وأنشطة تساعد على تبَنّي سلوكيات وأنماط بيئية تعزز من الاستدامة.
وتساعد الأنشطة على زيادة مساحة الغطاء النباتي وحماية تنوعه، ورصد مظاهر التصحر وتطبيق الإجراءات والمعاهدات للحد منه.


اتفاقية تعاون بين وزارة الداخلية ومركز الغطاء النباتي

وتضع الاتفاقية إطارًا للتعاون والتكامل بين وزارة الداخلية ومركز الغطاء النباتي، لتعزيز العمل التوعوي المجتمعي من خلال تفعيل البرامج والفعاليات المشتركة.
وتعمل على تنسيق الجهود للمشاركة بفاعلية في أعمال التشجير وإعداد قائمة بالمواقع المقترحة لتعزيزها بالغطاء النباتي، وتحديد أنواع الأشجار والنباتات المحلية الملاءمة بحسب طبيعة المواقع المختارة.


تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للتعاون مع الجهات المختلفة بكافة القطاعات.
وتسهم في الوصول لأهداف مبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة، بما يساوي إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.


حماية مواقع الغطاء النباتي ورقابتها

يذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي، والغابات، والمتنزهات الوطنية واستثمارها.
ويعمل على تعزيز التنمية البيئية المستدامة، للوصول إلى غطاء نباتي مزدهر ومستدام تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.


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