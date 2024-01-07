عبر "أبشر".. "المرور" يطرح مزادًا إلكترونيًا للوحات المعدنية

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن إقامة مزاد إلكتروني للوحات المعدنية، وذلك عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر". اضافة اعلان





طريقة الدخول على خدمة المزاد الإلكتروني



أهمية زيارة منصة أبشر

