عبر "أبشر".. "المرور" يطرح مزادًا إلكترونيًا للوحات المعدنية

أ أ
أعلنت
الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن إقامة مزاد إلكتروني للوحات المعدنية، وذلك عبر
منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".
طريقة
الدخول على خدمة المزاد الإلكتروني
وأوضحت
أن المزاد بدأ اليوم الأحد من الساعة الـ 8 صباحًا ويستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً
غد الاثنين، ضمن خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني المتاحة عبر المنصة، وذلك على النحو
التالي:
1 – الدخول على منصة أبشر (من هنا).
2 – اختيار خدمات من تبويب "خدماتي".
3 – اختيار المرور.
4 – اختيار خدمة المزاد الإلكتروني.
وأشارت إلى أنه في حال الإقبال العالي على المزاد خلال الدقائق الأخيرة من الوقت المحدد لانتهاء المزاد، فإنه سيتم تمديده تلقائيًا.