"الغطاء النباتي" يدعم جهود زراعة 100 ألف شجرة بمملكة البحرين ضمن مبادرة التنمية الخضراء

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تحت
شعار "زرعناها سعودية وتنميتها بحرينية"، دشَّن المركز الوطني لتنمية
الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أعمال زراعة 100 ألف شجرة.
مبادرة خطة التشجير الخضراءوأوضح
أن ذلك يأتي ضمن مبادرة خطة التشجير الخضراء لزراعة مليون شجرة في عدد من المواقع
المقترحة بالعاصمة البحرينية المنامة، وذلك في إطار خطة شركة التنمية الغذائية
السعودية في مبادرة المليون شجرة.
وشهد حفل التدشين كل من سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وسعادة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وسعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، والوزير المفوض الدكتور أحمد الدلبحي نيابة عن سمو سفير المملكة في البحرين، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر، والعضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية الأستاذ أحمد عسيلان.
زيادة
الرقعة الخضراء بمملكة البحرينوتهدف
المبادرة إلى زيادة الرقعة الخضراء بمملكة البحرين، والحفاظ على التنوع البيولوجي،
وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل تأثيرات تغير المناخ ومكافحة التصحر، وقد تم
نقل 30 ألف شجرة من نوع الكافور والسدر خلال المرحلة الأولى إلى المواقع المستهدفة
بالمنامة، ويجري العمل حاليًّا على استكمال المبادرة بنقل 70 ألف شجرة أخرى من
الطلح والسدر لإتمام عملية زراعتها.
مبادرة
المملكة لتشجير شرق أوسط أخضروبهذه
المناسبة، أكد وزير شؤون البلديات والزراعة المهندس وائل بن ناصر المبارك خلال حفل
التدشين، أن هذه المبادرة التي انطلقت من الشقيقة الكبرى، المملكة العربية
السعودية، تأتي انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية للتشجير لمملكة البحرين، التي
وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس
الوزراء حفظه الله، وتنفيذا للمبادرة الإقليمية التي تقودها المملكة في مجال
التشجير لشرق أوسط أخضر، وهي ترجمة لرؤى القيادة في كلا البلدين الشقيقين.
كما أشاد وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ الدكتور محمد بن مبارك بن دينه بالمبادرة النوعية التي أطلقتها شركة التنمية الغذائية، وبالتعاون المستمر بين المملكة ومملكة البحرين في شتى المجالات، إضافة إلى الدور الكبير الذي تبذله المملكة في دعم البيئة المستدامة محليًّا وإقليميًّا عبر مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.
تعاون
مشترك بين المملكة والبحرينومن
جانب آخر، عبَّر الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر عن
سعادته بتدشين هذه المبادرة النوعية لتنمية الأشجار من السعودية إلى البحرين، التي
تعزز مستوى التعاون المشترك بين المملكة ومملكة البحرين الشقيقة، مؤكدًا اكتساب
أهميتها من كونها تأتي على أثر إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن
عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خارطة الطريق لـ برنامج التشجير لـ 10 مليار
شجرة، وذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ
على المنطقة، والعمل المشترك لتحقيق أهداف العمل المناخي العالمي، من خلال مبادرة
الشرق الأوسط الأخضر.
مبادرة السعودية الخضراءوفي
السياق ذاته، قدَّم المشرف العام على مشروع دراسات مبادرة السعودية الخضراء في
المركز المهندس أحمد العنزي، شرحًا مفصلًا حول المبادرة وأهدافها وآلية تنفيذها.
تشكيل عالم أكثر اخضرارًا
وصرَّح العضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية أحمد شرف عسيلان نيابة عن رئيس مجلس إدارة الشركة: "يمثل دعم شركة التنمية الغذائية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر مدى حرص الشركة في تشكيل عالم أكثر اخضرارًا واستدامة للجميع. ومن خلال إهداء 100,000 شجرة، نغرس بذور قصة تحوُّل تجتمع فيها الوحدة والتقدم والوعي المستدام لتشكل مستقبل أكثر إشراقًا للشرق الأوسط".
تعزيز
التنمية المستدامةوتندرج
تلك الجهود من المركز في إطار التعاون المشترك بين المملكة
ومملكة البحرين الشقيقة؛ للحفاظ على البيئة، وتعزيز التنمية المستدامة ضمن مبادرة
الشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن
سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - قبل عامين؛ لزراعة 50 مليار شجرة في الشرق
الأوسط حشدًا لجهود المنطقة نحو خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 10% من المستهدف
العالمي.
ويعمل المركز على توفير الدعم اللازم لزراعة الأعداد المستهدفة من الأشجار بدءًا من طرق زراعتها وريها، ومرورًا بآليات حفظها وتخزينها خلال فترة تجهيزها ونقلها، ووصولًا إلى الأماكن المناسبة لزراعتها.
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