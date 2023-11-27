الإثنين، 13 جمادى الأولى 1445 ، 27 نوفمبر 2023

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"العدل": إجراء 770 ألف عملية توثيق عبر "الافتراضية"

وزارة العدل
وزارة العدل
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كشفت وزارة العدل، إجراء نحو 770 ألف عملية توثيقية من خلال كتابة العدل الافتراضية، منذ بداية العام الحالي 2023.

كتابة العدل الافتراضية

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وأوضحت الوزارة أن كتابة العدل الافتراضية تتيح الاستفادة من خدمات التوثيق عن بُعد بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة المرافق العدلية ما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين.

حوكمة الإجراءات



وأشارت إلى أن كتابة العدل الافتراضية تهدف إلى حوكمة الإجراءات، والارتقاء بمستوى كفاءة وجودة الخدمات التوثيقية وتحسين تجربة المستفيد، بإتاحة خدمات التوثيق بكل يسر وسهولة.

وبينت أن كتابة العدل الافتراضية تستهدف الأفراد والمنشآت؛ حيث تتيح لهم إنجاز الخدمات المتعلقة بالوكالات، والإقرارات، والعقارات، والحالات الاجتماعية، في إجراءات رقمية بالكامل. وللاستفادة من خدمات التوثيق عبر كتابة العدل الافتراضية.

منصة ناجز



قالت الوزارة، إن ذلك من خلال الدخول على منصة ناجز Najiz.sa، والانتقال إلى خدمات التوثيق، واختيار كتابة العدل الافتراضية، ثم تعبئة النموذج التوثيقي وإرساله؛ ليتم تدقيق النموذج من قبل فريق مختص، ومصادقة الأطراف على النموذج من خلال رمز التحقق المرسل عبر «أبشر».

وأشارت الوزارة، إلى أن خدمة كتابة العدل الافتراضية تأتي ضمن جهود وزارة العدل لاستكمال منظومة التحول الرقمي لخدماتها؛ لمواكبة رؤية السعودية 2030، وتعزيز جودة الحياة للمستفيدين.

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