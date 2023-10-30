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"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على القصيم وأمطارا في حائل

سيول مكة -امطار
المركز الوطني للأرصاد
أ أ

أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا على منطقة القصيم يشمل الأسياح والبدائع والبيكرية والثامرية والشماسية وبريدة وعنيزة".اضافة اعلان

سقوط أمطار 



وأوضح أنه من المتوقع  سقوط أمطار يصاحبها رياح نشطة وتدني في الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

وأضاف أن بداية الإنذار الساعة ١١ ونهايته في الساعة الرابعة عصرا.

حائل:



في سياق متصل، هطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وبعض المحافظات، سالت على إثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار الغزيرة بمشيئة الله تعالى.. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

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