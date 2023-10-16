"الصحة": لهذا السبب المملكة أقل الدول تأثرا بجائحة كورونا

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كشف وكيل وزارة الصحة د. هاني جوخدار، السبب الرئيس وراء أن المملكة أقل الدول تأثرا بجائحة كورونا.





المملكة أقل الدول تأثرا بجائحة كورونا اضافة اعلان



تنفيذ أكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة



إيجاد أدوات قانونية إضافية للتعامل مع الجوائح المستقبلية



وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن السبب الرئيسي في عدم تأثر المملكة بالجائحة كبقية دول العالم، هو إجراءاتها السريعة في السيطرة على الوباء.وأكد أن المملكة سخرت بإجراءاتها السريعة والحازمة مع تقنية رقمية متطورة في منع انتشار فيروس كورونا.وبين أن المملكة استخدمت أفضل اللقاحات وفق البرتوكولات العالمية، إضافة إلى تنفيذ أكبر حملة تحصين في تاريخها بوقت قياسي.وفي وقت سابق، أكد وزير الصحة فهد الجلاجل أن المملكة تؤكد سعيها لتحقيق المبادئ التي تضمنها بيان القادة أثناء رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في العام 2020، التي تصادفت مع بداية جائحة كوفيد19، ومنها ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل لمعالجة ثغرات إجراءات التأهب للجوائح العالمية والاستجابة لها.وثمن الجهود المبذولة من المنظمة والدول الأعضاء لتعديل اللوائح الصحية الدولية، والمفاوضات الجارية لصياغة معاهدة الأوبئة، التي تهدف إلى إيجاد أدوات قانونية إضافية للتعامل مع الجوائح المستقبلية، وتفادي العوائق والتحديات التي واجهها العالم في مكافحة جائحة كوفيد.