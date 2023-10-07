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صحيفة تواصل الالكترونية

"الصحة" تنظم الملتقى العالمي الأول للتطوع في هذا الموعد

الصحة
الصحة
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تنظم وزارة الصحة الملتقى العالمي الأول للتطوع الصحي في المملكة، خلال الفترة من تاريخ 23 إلى 24 من شهر أكتوبر الحالي في الرياض.

التطوع الصحي

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ويستمر الملتقى تحت عنوان "دور التطوع الصحي في مواجهة الأمراض المزمنة" ويستمر على مدى يومين.

وأوضحت وزارة "الصحة" أن الملتقى يستهدف الأكاديميين الصحيين والجمعيات الأهلية الصحية والمتطوعين الصحيين، بالإضافة إلى إدارات التطوع الصحية.

أهداف الملتقى

 

وقالت الوزارة"الهدف من الملتقى تعزيز مفهوم التكامل بين جميع التخصصات الصحية للتطوع في الأمراض المزمنة، وتسليط الضوء عليها، والتعرف على بعض الآليات الممكنة".

وأضافت: "كما يهدف استعراض أفضل الممارسات والتجارب المُلهِمة، وخلق فرص للتنسيق والتكامل مع كافة الجهات ذات العلاقة".

وتابعت؛ ويتضمن الملتقى تقديم أوراق علمية من خلال استضافة متحدثين محليين ودوليين متخصصين، وإقامة ورش عمل، وجلسات حوارية، في حين سيصحب الملتقى معرض لتعريف الزوار بأبرز الجهود التطوعية للجهات المشارِكة.

تنظيم الملتقى



ودعت لشريحة المستهدفة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني https://www.ifhvsa.org/ ، بهدف تسهيل دخولهم، والاستفادة المثلى من الملتقى، كما أكدت"الصحة" أن الملتقى معتمد من هيئة التخصصات الصحية في ساعات التعليم المستمر (CME).

يشار إلى أن تنظيم الملتقى يأتي تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 واحد برامجها برنامج تحول القطاع الصحي وانطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية لمركز التطوع الصحي في وزارة الصحة أحد مبادرات التحول الصحي التي بدأت في عام 2019،

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