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"الشؤون الدينية بالحرمين" تدشن مبادرة "تأصيل مفهوم الوسطية والاعتدال"

السديس
الشيخ السديس
أ أ
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دشن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، مبادرة "تأصيل مفهوم الوسطية والاعتدال"؛ التي تتضمن لقاءات إثرائية، ومحاضرات دينية؛ تعزيزية لقيم الوسطية والاعتدال والتسامح الديني.

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ويشارك فيها عدد من أصحاب الفضيلة، كما ترافق المبادرة حملة توعوية عبر وسائل التواصل؛ تكرِّس مفهوم الوسطية والاعتدال والتسامح.

هدف مبادرة تأصيل مفهوم الاعتدال:


وتهدف المبادرة إلى إظهار سماحة الدين، ومحاربة التطرف والانحراف -غلوًا وجفاءً-؛ بما يحقق رسالة الحرمين الشريفين الدينية والحضارية؛ في إيصال رسالة الإسلام بمبادئه وقيمه المثلى، وفي طليعة تلك القيم: قيم الوسطية والاعتدال والتسامح.
وأفاد بأن استحداث جهاز رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أوجد خصوصية وتعضيدًا مكينًا لهذا الجهاز ودوره الديني التخصصي، وعالمية رسالة الحرمين الشريفين.

رسالة الشؤون الدينية
وأكد أن رسالة الشؤون الدينية؛ تتركز حول إيصال رسالة الإسلام السمحة، وبث قيَمه وثوابته؛ المنطلقة من التآخي الإنساني، وتعظيم الرحلة الإيمانية، وإثراء التجربة الدينية للقاصدين، وفي أنحاء المعمورة، وأن المبادرة تعنى بنشر قيم الوسطية والاعتدال والحوار البنَّاء؛ وذلك بعقد الدورات التدريبية، والجلسات الحوارية التخصصية في جوانب تنمية مهارات الوسطية والاعتدال؛ فكريًا وسلوكيًا ودينيًا، وهي جزء من رسالة الحرمين الشريفين الدينية العالمية.

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