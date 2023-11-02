وزير الشؤون الإسلامية: دعم القضية الفلسطينية مستمر حتى تحقيق النصر (فيديو)

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أكد وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، أن دعم القضية الفلسطينية مستمر لتحقيق النصر العادل لهم.

وقال في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إن الدعم المستمر القضية لأبناء فلسطين الشقيقة مستمر الذين يعيشوا امتحانًا كبيرًا في قطاع غزة، داعيًا الله تعالى أن يغفر لشهدائها، وأن يشد من أزر المرابطين في أرضها وأن يعينهم ويسددهم ويوفقهم إلى ما يحقق النصر العادل لهم بإذن الله تعالى. اضافة اعلان



حملة تبرعات شعبية للفلسطينيين



المملكة في صدارة الدول المانحة للفلسطينيين



ووجّه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد - حفظهما الله – في وقت سابق اليوم الخميس، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.وأوضح المشرف العام على المركز، أن الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرت به، حيث لم يتوقف الدعم الإنساني والتنموي السعودي عن الشعب الفلسطيني.وبين أن المملكة تأتي في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، مُقدمًا عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الوقوف الدائم وغير المستغرب لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.ودعا المولى عز وجل أن يجزل المثوبة لهما - رعاهما الله - ويجزيهما خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهما، لما يُقدمانه للمتضررين والمنكوبين في مختلف دول العالم.