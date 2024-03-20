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الشؤون الإسلامية: رصد شخص يتعدى على حرمة بيوت الله.. وإجراء فوري بحقه

الشؤون الإسلامية
وزارة الشؤون الإسلامية
أ أ
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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، رصد ظهور أحد الأشخاص في وسائل التواصل الاجتماعي متعدياً على حرمة بيوت الله .

تسويق وإعلان داخل أحد المساجداضافة اعلان

وأوضحت الشؤون الإسلامية، أن هذا الشخص قام بالتسويق والإعلان لأحد المنتجات التجارية داخل أحد المساجد تحت مظلة مبادرة لخدمة بيوت الله، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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