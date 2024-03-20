الشؤون الإسلامية: رصد شخص يتعدى على حرمة بيوت الله.. وإجراء فوري بحقه

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، رصد ظهور أحد الأشخاص في وسائل التواصل الاجتماعي متعدياً على حرمة بيوت الله .



تسويق وإعلان داخل أحد المساجد



توجيه من وزير الشؤون الإسلامية

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد وجه منسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين بعموم مناطق المملكة بلبس المشلح (البشت) للصلاة والذي يعتبر من الزينة في هذا الزمان دون إلزام بذلك.



وألزم الوزير الخطباء بذلك في صلاة الجمعة والعيدين كما هو معهود عنهم، وذلك انطلاقًا من قول الله تعالى (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) ونظرًا لما يحظون به من مكانة داخل المجتمع.



رصد ظهور أحد الأشخاص في وسائل التواصل الإجتماعي متعدياً على حرمة بيوت الله بالتسويق والإعلان لأحد المنتجات التجارية داخل أحد المساجد تحت مظلة مبادرة لخدمة بيوت الله، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه #الإخبارية pic.twitter.com/ouI6mLlUQ8 — الإخبارية - آخر الأخبار (@EKHNEWS) March 19, 2024

وأوضحت الشؤون الإسلامية، أن هذا الشخص قام بالتسويق والإعلان لأحد المنتجات التجارية داخل أحد المساجد تحت مظلة مبادرة لخدمة بيوت الله، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.