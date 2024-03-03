"الشؤون الإسلامية" تختتم أعمال المسابقة الدولية لكتابة المصحف الشريف غدًا

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تختتم غدًا أعمال المسابقة الدولية لكتابة المصحف الشريف، التي صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، على إقامتها تحت إشراف وتنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.



المسابقة الدولية لكتابة المصحف الشريف



وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وذلك بقاعة الملك سلمان للمؤتمرات بالمدينة المنورة.وتقدم للمشاركة في فعاليات المسابقة 500 مشارك يمثلون أكثر من 30 دولة وتم فرزهم إلى 108 مشاركين، وشارك في المرحلة الأخيرة من المسابقة 33 خطاطًا يمثلون 12 جنسية من كُتّاب المصاحف والخطاطين تنافسوا على خط مصحف كريم في نسق موحد متكامل وفق الضوابط والشروط المعمول بها في مصاحف المدينة النبوية. وتهدف المسابقة إلى إبراز جهود وإبداعات المعاصرين من خطاطي العالم في كتابة المصحف الشريف والتَّعرف على ذوي الملكات العالمية في كتابة المصاحف الشريفة تمهيدًا للاستفادة من مواهبهم وإتاحة الفرصة للمبدعين ومشاركتهم في شرف كتابة المصحف الشريف.وتأتي إقامة المسابقة الدوليَّة لكتابة المصحف الشريف امتدادًا للجهود التي تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر مجمَّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في خدمة كتاب الله الكريم، ومواكبةً لجهود المملكة وقيادتها الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين.