الشؤون الإسلامية : توزيع 10 آلاف نسخة من المصحف الشريف لزوار معرض مسقط الدولي للكتاب

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وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 10 الآف نسخة من المصحف الشريف بمختلف الأحجام من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

وجاء ذلك ضمن مشاركتها بجناح المملكة في معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الـ 28، الذي أقيم خلال الفترة من 21 فبراير وحتى 2 مارس 2024م، في مركز المعارض بالعاصمة العُمانية مسقط.



توزيع 10 آلاف نسخة من المصحف الشريف لزوار معرض مسقط الدولي للكتاب:

ترجمة معاني كلمات القرآن الكريم:

وحظي ركن الوزارة بإقبال كبير من زوار المعرض الذين أبدوا إعجابهم بما شاهدوه من معروضات ومحتويات تبين ما تقوم به الوزارة من جهود عظيمة في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، مشيدين بالدور الذي تقوم به المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر الوسطية والاعتدال.واشتمل ركن الوزارة على عرض مجموعة من إصدارات المصاحف وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم بأكثر من 77 لغة عالمية، وعلى مراحل طباعة القرآن الكريم؛ لاطلاع الزائرين على رسالة المملكة السامية في عنايتها بالقرآن الكريم وخدمته من خلال طباعته وتوزيعه لجميع المسلمين في العالم.كما تضمن ركن الوزارة التعريف بعدد من التطبيقات الحديثة، منها تطبيق "تعليم مناسك الحج والعمرة بتقنية الواقع الافتراضي" الذي يقدم عرضًا ثلاثي الأبعاد لجميع مناسك الحج والعمرة، وكذلك تطبيق الاستشهاد الصحيح وتطبيق رشد، وأيضًا معرض مكة المكرمة للمخطوطات.وتأتي هذه المشاركة في المعارض الدولية لبيان ما تقوم به الوزارة من جهود لخدمة الإسلام والمسلمين وذلك من خلال جهودها الدعوية والتوعوية باستخدام كافة الوسائل والتقنية الحديثة، ‏وأيضاً ماتقدمه من خدمات وعناية ببيوت الله.