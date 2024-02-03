السبت، 22 رجب 1445 ، 03 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

السبت 22 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

57567
مواقيت الصلاة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 22 رجب 1445 هجرية، الموافق 3 فبراير 2024م.اضافة اعلان

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:02 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:54، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:58 صباحًا، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:45 مساءً.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 22 رجب 1445هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:39
المدينة – 5:43
الرياض – 5:15
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:35
المدينة – 12:36
الرياض – 12:07
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:48
المدينة – 3:46
الرياض – 3:17
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:12
المدينة – 6:08
الرياض – 5:40
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:42
المدينة – 7:38
الرياض – 7:10

اقرأ أيضا

شرطة جازان تتحرك للقبض على 6 أشخاص.. فعلوا هذا الأمر

ضيوف خادم الحرمين من البوسنة: المملكة تُقدّم تسهيلات كبيرة وخدمات جليلة عبر التاريخ

جامعة الحدود الشمالية تُعلن موعد التسجيل للفصل الدراسي الثالث للعام الجامعي 1445

شاهد.. ضباب الصمان الكثيف يُغطي محمية الملك عبدالعزيز

بيان لـ "الدفاع المدني" بشأن مخالف يمني سقط من جبل في جازان

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

7888888888888888888888888 12:12 ص السبت، 27 يناير 2024

السبت 15 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

مواقيت الصلاة 12:10 ص السبت، 20 يناير 2024

السبت 8 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

مواقيت الصلاة 12:50 ص السبت، 13 يناير 2024

السبت 1 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

مواقيت الصلاة 12:02 ص السبت، 06 يناير 2024

السبت 24 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

اقرأ أيضا

رجل مرور كويتي
7:47 م الجمعة، 02 فبراير 2024

"المرور" يُحذر السائقين من انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار

المديرية العامة المخدرات
6:54 م الجمعة، 02 فبراير 2024

ضربة لتجار السموم.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات بهذه المناطق

المصلى المتنقل
6:29 م الجمعة، 02 فبراير 2024

تفعيل المصلي المتنقل في المتنزهات والشواطئ

النائب العام الليبي
6:27 م الجمعة، 02 فبراير 2024

النائب العام: استمرار الجولات الرقابية والتفتيشية اليومية على السجون ودور التوقيف

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ضباب
12:09 ص السبت، 03 فبراير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار وضباب وشبورة على هذه المناطق لـ 10 صباحًا

57567
12:05 ص السبت، 03 فبراير 2024

السبت 22 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

زيوت نباتية
11:05 م الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. مسؤول بالصحة العالمية يكشف مفاجأة عن الزيوت المستخدمة بالمملكة

وزارة التعليم - صورة رسمية
10:05 م الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. كيف تستخرج بدل فاقد أو تالف لشهادتك الدراسية؟.. إليك الخطوات

الراتب
9:01 م الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. خطوات وشروط الحصول على تمويل الأسرة بنحو 100 ألف ريال

حساب المواطن - التسجيل
12:54 م الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. قبل أيام من إيداع حساب المواطن.. توضيح مهم بخصوص الدعم الإضافي