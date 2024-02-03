السبت 22 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

أ أ

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 22 رجب 1445 هجرية، الموافق 3 فبراير 2024م. اضافة اعلان





الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء



أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:02 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:54، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:58 صباحًا، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:45 مساءً.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 22 رجب 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 5:39المدينة – 5:43الرياض – 5:15○ موعد أذان الظهرمكة – 12:35المدينة – 12:36الرياض – 12:07○ موعد أذان العصرمكة – 3:48المدينة – 3:46الرياض – 3:17○ موعد أذان المغربمكة – 6:12المدينة – 6:08الرياض – 5:40○ موعد أذان العشاءمكة – 7:42المدينة – 7:38الرياض – 7:10