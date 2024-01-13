السبت، 01 رجب 1445 ، 13 يناير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

السبت 1 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 1 رجب 1445 هجرية، الموافق 13 يناير 2024م.اضافة اعلان

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:06 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:38، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 6:02 صباحًا، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:28 مساءً.

مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 1 رجب

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:41
المدينة – 5:45
الرياض – 5:17
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:30
المدينة – 12:30
الرياض – 12:02
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:37
المدينة – 3:33
الرياض – 3:04
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:58
المدينة – 5:53
الرياض – 5:25
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:28
المدينة – 7:23
الرياض – 6:55

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