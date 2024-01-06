السبت، 24 جمادى الثانية 1445 ، 06 يناير 2024

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السبت 24 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 24 جمادى الآخرة 1445 هجرية، الموافق 6 يناير 2024م.

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أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:05 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:32، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 6:01 صباحًا، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:22 مساءً.

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:39
المدينة – 5:44
الرياض – 5:16
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:27
المدينة – 12:28
الرياض – 11:59
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:32
المدينة – 3:28
الرياض – 3:00
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:53
المدينة – 5:48
الرياض – 5:20
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:23
المدينة – 7:18
الرياض – 6:50

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