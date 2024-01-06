السبت 24 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 24 جمادى الآخرة 1445 هجرية، الموافق 6 يناير 2024م.

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أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء



أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:05 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:32، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 6:01 صباحًا، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:22 مساءً.○ موعد أذان الفجرمكة – 5:39المدينة – 5:44الرياض – 5:16○ موعد أذان الظهرمكة – 12:27المدينة – 12:28الرياض – 11:59○ موعد أذان العصرمكة – 3:32المدينة – 3:28الرياض – 3:00○ موعد أذان المغربمكة – 5:53المدينة – 5:48الرياض – 5:20○ موعد أذان العشاءمكة – 7:23المدينة – 7:18الرياض – 6:50