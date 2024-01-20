السبت 8 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

أ أ
تقدم
صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 8
رجب 1445 هجرية، الموافق 20 يناير 2024م.
الدمام
أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاءويؤذن
لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:06 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء
الساعة 6:43، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.
أهالي
تبوك آخر من يصلون العشاء والفجربينما
يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 6:02 صباحاً،
ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:33 مساءً.
مواقيت
الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 8 رجب ○
موعد أذان الفجر
مكة – 5:41
المدينة – 5:46
الرياض – 5:18
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:32
المدينة – 12:33
الرياض – 12:05
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:41
المدينة – 3:37
الرياض – 3:09
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:03
المدينة – 5:58
الرياض – 5:30
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:33
المدينة – 7:28
الرياض – 7:00