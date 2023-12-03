الزكاة والضريبة: أقل من 30 يومًا متبقية على انتهاء مبادرة إلغاء الغرامات

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، والتي تنتهي في 31 من ديسمبر 2023م.





تفاصيل المبادرة



وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن:إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية.التأخر في السداد.التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة.غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.





شروط الاستفادة من المبادرة



قنوات التواصل مع الهيئة



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