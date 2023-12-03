الأحد، 19 جمادى الأولى 1445 ، 03 ديسمبر 2023

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الزكاة والضريبة: أقل من 30 يومًا متبقية على انتهاء مبادرة إلغاء الغرامات

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، والتي تنتهي في 31 من ديسمبر 2023م.

تفاصيل المبادرة

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن:
إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية.
التأخر في السداد.
التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.
غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة.
غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.


شروط الاستفادة من المبادرة

وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة:
أن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي.
أن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة، وســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات الضريبية المســـتحقة.
مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة، وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.
وأوضحت الهيئة، أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية.
بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية.
إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.

قنوات التواصل مع الهيئة 

وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على  منصة (@Zatca_Care) X.
أو من خلال البريد الإلكتروني([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة. (zatca.gov.sa).

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