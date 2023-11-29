هل يمكن الخروج من المنافذ البرية برخصة قيادة منتهية؟

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يلزم أن تكون رخصة سير المركبة ورخصة القيادة سارية المفعول، وأن يكون قائد المركبة هو مالكها أو توفر تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة حال السفر خارج البلاد.
جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية السفر برخصة قيادة منتهية من المنافذ البرية.
رخصة سارية المفعول
وأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بقولها: "وعليكم السلام.. عزيزتي نورة، يلزم أن تكون رخصة سير المركبة ورخصة القيادة سارية المفعول، وأن يكون قائد المركبة هو مالكها أو توفر تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة إلى قائد المركبة عند العبور من المنفذ الجمركي".
وفي وقت سابق، كشفت المديرية العامة للأمن العام، عن استمرار الخدمة المطوّرة لتجديد رخصة السير عبر أبشر، وأنه يمكن الحصول على الوثائق بعد تجديدها في وقت أسرع دون الحاجة لزيارة مقار المرور.
خطوات تجديد رخصة سير المركبة إلكترونيًاوأوضحت أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها مديرية الأمن
العام لتمكن المستفيد من تجديد رخصة سير المركبة إلكترونيًا عبر "أبشر"، دون الحاجة لمراجعة
الجهة.
الخطوات1 - سجل الدخول لبوابة "أبشر".
2 - اختر الخدمات الإلكترونية.
3 - اختر "المرور".
4 - اختر "خدمات المركبات".
5 - حدد المركبة.
6 - انقر على "تجديد استمارة المركبة".
7 - أكد عملية التجديد.
8 - يتم اشعار باستلام تأكيد الطلب.
المتطلبات1 - تأمين المركبة.
2 - فحص دوري للمركبة.
3 - سداد جميع المخالفات المرورية.
4 - تسديد رسوم تجديد الاستمارة "100 ريال عن كل سنة".
فوائد تجديد رخصة السيروبينت أن رخصة السير المطورة تمثل نقلة حديثة في عملية
تجديد رخص القيادة، إذ تعتبر استبدالاً عصريًا للرخص الورقية التقليدية، تقدم هذه
الرخصة الإلكترونية العديد من المزايا الرقمية والخدمات الإلكترونية، بما في ذلك
إمكانية نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة، من بين أبرز فوائد رخصة السير
المطورة.
وأكدت أنه بإمكان الأفراد تجديد رخص القيادة بسهولة عبر منصة أبشر دون الحاجة لزيارة مكاتب المرور أو الوقوف في طوابير طويلة، هذا يسهم في توفير الكثير من الجهد والوقت، وذلك من خلال:
1 - تقليل استخدام الوثائق الورقية يقلل من إنتاج النفايات واستهلاك الورق، مما يسهم في الحفاظ على البيئة.
2 - يمكن لحملة رخصة السير المطورة الوصول إلى معلوماتهم ووثائقهم بسهولة من خلال هواتفهم الذكية أو أجهزة الحاسوب الشخصية.
3 - يمكن تحديث معلومات الرخصة بسرعة وفورًا حين الحاجة، مثل تعديل العنوان أو تحديث المعلومات الشخصية.