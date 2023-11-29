هل يمكن الخروج من المنافذ البرية برخصة قيادة منتهية؟

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يلزم أن تكون رخصة سير المركبة ورخصة القيادة سارية المفعول، وأن يكون قائد المركبة هو مالكها أو توفر تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة حال السفر خارج البلاد.

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جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية السفر برخصة قيادة منتهية من المنافذ البرية.





رخصة سارية المفعول



كشفت المديرية العامة للأمن العام، عن استمرار الخدمة المطوّرة لتجديد رخصة السير عبر أبشر، وأنه يمكن الحصول على الوثائق بعد تجديدها في وقت أسرع دون الحاجة لزيارة مقار المرور.

وأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بقولها: "وعليكم السلام.. عزيزتي نورة، يلزم أن تكون رخصة سير المركبة ورخصة القيادة سارية المفعول، وأن يكون قائد المركبة هو مالكها أو توفر تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة إلى قائد المركبة عند العبور من المنفذ الجمركي".وفي وقت سابق،





خطوات تجديد رخصة سير المركبة إلكترونيًا



الخطوات



المتطلبات



فوائد تجديد رخصة السير

