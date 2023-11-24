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"الزكاة" تُحبط محاولة تهريب 416 ألف حبة كبتاجون في ميناء جدة الإسلامي

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جانب من المضبوطات
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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب 416.250 حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر الميناء.اضافة اعلان
وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبارة عن "ستائر" وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة بطريقة فنية داخل "الستائر".

إحكام الرقابة الجمركية

وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

قنوات التواصل مع الهيئة

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910).

أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

أو الرقم الدولي (00966114208417).

حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.


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