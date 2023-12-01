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صحيفة تواصل الالكترونية

الزكاة والضريبة والجمارك تحذر جميع العملاء من هذا الأمر

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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حذرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من بريد إلكتروني وهمي متداول يستهدف الاحتيال على العملاء وسرقة بياناتهم.


جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال مستفيد بشأن بريد إلكتروني متداول.

تنبيه مهم من هيئة الزكاة:

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وأجابت الهيئة، بقولها: "إن البريد الإلكتروني غير تابع للهيئة، كما نود التنبيه على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الحسابات التي تدعي التواصل باسم الهيئة.


وأضافت هيئة الزكاة "، ويرجى التأكد من مصدر البريد الإلكتروني، وعدم دفع المبالغ والسداد إلا بعد التأكد من حسابك بموقعنا الإلكتروني وتطبيق ZATCA".

 

وقبل أيام، حصدت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" جائزة أفضل مركز اتصال على مستوى العالم، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي لمركز الاتصال العالمي (Contact Center World) الذي أُقيم بمدينة لشبونة بالبرتغال؛ لتكريم المنظمات الرائدة والمتميزة في خدمة العملاء، بمشاركة أكثر من 50 دولة حول العالم.

الهيئة تحصل على الجائزة الذهبية

وحققت الهيئة الجائزة الذهبية عن فئة أفضل مركز اتصال موحد للحملات الخارجية على مستوى العالم كجهة عربية وحيدة، وبعد منافسة مع عدة جهات حكومية وشركات من مختلف أنحاء العالم، من بينها، ألمانيا، بريطانيا، البرتغال، جنوب أفريقيا، أمريكا، كندا، البرازيل، إندونيسيا، وتركيا، حيث تمر عملية التقييم عبر عدة مراحل وفق أعلى المعايير الدولية، ومن خلال محكمين من ذوي الخبرة في مجال خدمة العملاء.

تطبيق أفضل الممارسات في خدمة العملاء

ويأتي منح هذه الجائزة نظير تميز الهيئة في تطبيق أفضل الممارسات في خدمة العملاء بمختلف فئاتهم، وتتويجًا لجهودها في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة عبر جميع قنوات التواصل، وتقديم خدمات تتسم بالكفاءة والفاعلية، وتحقق متطلبات وتطلعات العملاء، كما يأتي هذا المنجز امتدادًا لحصول الهيئة في يوليو الماضي على جائزة أفضل مركز اتصال على مستوى الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا وأوروبا.

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