الزكاة والضريبة والجمارك تحذر جميع العملاء من هذا الأمر

حذرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من بريد إلكتروني وهمي متداول يستهدف الاحتيال على العملاء وسرقة بياناتهم.
جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال مستفيد بشأن بريد إلكتروني متداول.
تنبيه مهم من هيئة الزكاة:
وأجابت الهيئة، بقولها: "إن البريد الإلكتروني غير تابع للهيئة، كما نود التنبيه على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الحسابات التي تدعي التواصل باسم الهيئة.
وأضافت هيئة الزكاة "، ويرجى التأكد من مصدر البريد الإلكتروني، وعدم دفع المبالغ والسداد إلا بعد التأكد من حسابك بموقعنا الإلكتروني وتطبيق ZATCA".
وقبل أيام، حصدت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" جائزة
أفضل مركز اتصال على مستوى العالم، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي لمركز
الاتصال العالمي (Contact Center World) الذي أُقيم
بمدينة لشبونة بالبرتغال؛ لتكريم المنظمات الرائدة والمتميزة في خدمة العملاء،
بمشاركة أكثر من 50 دولة حول العالم.