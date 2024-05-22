"تعليم ينبع" يدعو للتسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل

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دعت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، أولياء أمور الطلبة إلى المسارعة في تسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل المدرسي "رافد" للعام الدراسي القادم 1446هـ عبر نظام نور الوزاري: اضغط هنا قبل انتهاء فترة التسجيل يوم الاثنين الموافق 4 / 12 / 1445هـ .



خدمة النقل المدرسي:



إجراءات النقل الداخلي



وأوضحت إدارة التعليم أن التسجيل في خدمة النقل المدرسي يتطلب سداد أجور التسجيل البالغة 200 ريال للعام الكامل، ويستثنى من ذلك المعفيون من رسوم النقل من أبناء وبنات أسر الضمان الاجتماعي والتربية الخاصة، مشيرةً إلى ضرورة تفعيل العنوان الوطني للطلبة المستفيدين باعتباره مطلبًا أساسيًا في التسجيل .وفي وقت سابق، اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام 1445هـ في جميع المراحل الدراسية.وأوضحت إدارة التعليم أن نسبة المنقولين من المعلمين والمعلمات لهذا العام بلغت 52.50 % ، فنسبة المنقولين من المعلمين 50.28 % وعددهم 267 معلمًا ، فيما بلغت نسبة المعلمات المنقولات 54 % وعددهم 459 معلمةً .وأبانت الإدارة أن نتائج النقل متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام "نور"، مشيرةً إلى أن مباشرة المنقولين مع عودة المعلمين والمعلمات، مثمنةً جهود فريق العمل في إدارة شؤون المعلمين في إنجاز إجراءات النقل الداخلي. ‏