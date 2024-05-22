عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بالرياض وإلغاء حظر بيع وثائق التأمين

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
إلغاء حظر بيع
وثائق التأمين من خلال المواقع الإلكترونية
طرحت هيئة التأمين، مشروع تعديل لائحة عمليات التأمين الإلكترونية عبر منصة "استطلاع" وذلك لأخذ رأي العموم بشأنه.. المزيد هنا
عاجل ورسميًا.. هذه الدول تعترف بدولة فلسطين
أعلن رئيس وزراء إيرلندا سايمن هاريس، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعترف بدولة فلسطين.
وقال هاريس: نعلن اليوم.. المزيد هنا
عاجل.. اعترض على مخالفة مركبة لا يملكها وتم
الرفض.. "المرور" يرد
أصدرت الإدارة العامة للمرور، توضيحًا مهمًا بشأن الاعتراض على المخالفات غير الصحيحة.. المزيد هنا
عاجل.. جريمة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع بمواطن
أنهى حياة آخر بهذه الطريقةأصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بياناً
بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:..
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المياه الوطنية تبدأ استقبال طلبات توصيلات
المياه في 6 أحياء بجدة
بدأت شركة المياه الوطنية استقبال طلبات العملاء لخدمة توصيلات المياه في (6) أحياء بجدة.. المزيد هنا
الداخلية: عقوبة الحج بلا تصريح 10 آلاف ريال
أعلنت وزارة الداخلية، أن عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج، تصل إلى 10 آلاف ريال بحق كل من يُضبط ولا يوجد لديه تصريح حج في المناطق الجغرافية المعلنة.. المزيد هنا
الدفاع المدني يُحذر سكان هذه المناطق من حالة
مطرية وتقلبات جوية
دعت المديرية العامة للدفاع المدني، سكان مناطق جنوب المملكة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية وجريان السيول مع تقلبات جوية.. المزيد هنا
خطوات معرفة الأداء الوظيفي للمعلمين عبر منصة نوريهدف تقويم أداء المعلمين إلى تطوير الأداء المهني للمعلم، وفق معايير علمية، تحقق الموضوعية.. المزيد هنا
عاجل.. 7 سنوات سجن وغرامة 5 ملايين ريال.. النيابة العامة تحدد عقوبة الاستيلاء على مال الغير بالخداع والإيهام
حددت النيابة العامة عقوبة من يقوم بالاستيلاء على مال الغير عبر استخدام وسائل الخداع والاحتيال والإيهام.. المزيد هنا
عاجل.. بعد زواجها انقطع عنها دعم المواطن وعن التابعين.. ماذا تفعل؟
رد حساب خدمة المستفيدين على تساؤل من قبل إحدى المواطنات التي تستفسر عن كيفية عودة دعم المواطن لها وللتابعين بسبب انقطاعه فجأة عقب زواجها.. المزيد هنا