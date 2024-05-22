عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بالرياض وإلغاء حظر بيع وثائق التأمين

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







إلغاء حظر بيع وثائق التأمين من خلال المواقع الإلكترونية



عاجل ورسميًا.. هذه الدول تعترف بدولة فلسطين



عاجل.. اعترض على مخالفة مركبة لا يملكها وتم الرفض.. "المرور" يرد



عاجل.. جريمة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع بمواطن أنهى حياة آخر بهذه الطريقة



المياه الوطنية تبدأ استقبال طلبات توصيلات المياه في 6 أحياء بجدة



الداخلية: عقوبة الحج بلا تصريح 10 آلاف ريال



الدفاع المدني يُحذر سكان هذه المناطق من حالة مطرية وتقلبات جوية



خطوات معرفة الأداء الوظيفي للمعلمين عبر منصة نور



عاجل.. 7 سنوات سجن وغرامة 5 ملايين ريال.. النيابة العامة تحدد عقوبة الاستيلاء على مال الغير بالخداع والإيهام



عاجل.. بعد زواجها انقطع عنها دعم المواطن وعن التابعين.. ماذا تفعل؟

