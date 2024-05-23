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عاجل.. بدءا من هذا الموعد.. الداخلية: عدم السماح بدخول مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بكافة أنواعها

وزارة الداخلية
الداخلية
أ أ
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أعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، وذلك اعتبارًا من تاريخ 15/ 11/ 1445 هـ حتى تاريخ 15/ 12/ 1445 هـ.اضافة اعلان
 وأكدت الوزارة أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحًا لحاملها لأداء فريضة الحج، مهيبة بضيوف المملكة من حاملي تأشيرة الزيارة عدم التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة المحددة المعلنة، مؤكدة أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة.
 يذكر أنه تم الشروع في تنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية التي تهدف للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن المصرح لهم بأداء فريضة الحج، ليؤدوا مناسكهم بأمن وطمأنينة.

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