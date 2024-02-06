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توضيح مهم من الزكاة والضريبة بخصوص فتح الطرود ونقلها

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة
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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ليست مسؤولة عن فتح الطرود أو نقلها، موضحة أن هذه الإجراءات تتم عبر شركات النقل السريع.اضافة اعلان

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل الزكاة والضريبة والجمارك على سؤال مستفيد استفسر بشأن فقدان إحدى الشحنات.

فتح الطرود ونقلها


وأجابت الهيئة، بقولها: "إن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ليست مسؤولة عن فتح الطرود أو نقلها، هذه الإجراءات تتم عبر شركات النقل السريع، وهي أيضاً مسؤولة عن سلامة الطرود في جميع المراحل.


طريقة تقديم طلب إلغاء التسجيل في القيمة المضافة



وفي وقت سابق، قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إنه في حال تم تحويل المؤسسة إلى شركة، في حال كانت المنشأة مسجلة في الضريبة، يتعين على المكلف تقديم طلب إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت، يتم تقديم الطلب عن طريق حسابه من أيقونة إيقاف تسجيل ضريبة القيمة المضافة من قسم الضرائب الغير مباشرة-ضريبة القيمة المُضافة.
وأشارت الهيئة إلى أنه بعد الموافقة يتم تقديم طلب إيقاف الرقم المميز من خلال الدخول الى الحساب في موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واختيار أيقونة تحديث.

سبب التحويل من مؤسسة إلى شركة

يتم بعدها إيقاف التسجيل من قسم الخدمات العامة ثم اختيار إيقاف الرقم المميز واختيار السبب التحويل من مؤسسة إلى شركة و إرفاق المستندات الداعمة.
وأكدت الهيئة على أنه بعد الموافقة على طلب الإيقاف يتم تسجيل الشركة تسجيل جديد وبرقم مميز وضريبي آخر.

إغلاف الرقم الضريبي والملف الخاص بالزكاة

جاء ذلك على صحفة الهيئة في "إكس" ردا على استفسار جاء فيه: "قمت بتحويل مؤسسة فردية إلى شركة شخص واحد، هل يجب أن أقوم بإغلاق الرقم الضريبي والملف الخاص بالزكاة المتعلقان بالمؤسسة الفردية وفتح ملف جديد ورقم ضريبي جديد لشركة الشخص الواحد؟".

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