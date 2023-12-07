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الراجحي: شعور الموظفين بالرضا يرفع نسبة ارتباطهم بالعمل إلى 76%

أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أ أ
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أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، على أن من أهم أدوات قياس مستوى بيئة العمل، هي أداة قياس الارتباط الوظيفي، لتحصيل مدى شعور الموظف بالرضا والولاء تجاه عمله.اضافة اعلان

مستهدف الارتباط الوظيفي 74.5% لعام 2022

وأشار إلى اعتماد هذه الأداة كأحد مؤشرات المستوى الثالث في رؤية المملكة 2030، وموضحًا أن مستهدف الارتباط الوظيفي لعام 2022 للقطاع العام 74,5%.
وقال: مع تطوير ورفع معايير التقييم، تخطت نتيجة القياس المستهدف لتصل إلى 76%، ونطمح للمحافظة على هذا المستوى العالي للارتباط الوظيفي في القطاع العام.
جاء ذلك في حفل تكريم الجهات المحققة لأعلى مستويات الارتباط الوظيفي لعام 2022م، برعاية وزير الموارد البشرية، وحضور عدد من الوزراء والجهات الحكومية.

الاحتفاء بأصحاب النتائج الأعلى في الارتباط الوظيفي

وأشار الراجحي إلى أن الاحتفاء بالجهات التي حققت النتائج الأعلى لمؤشر الارتباط الوظيفي في القطاع العام، يمثل رسالة تقدير وعرفان للجهود المخلصة التي بذلت من الجميع لتحسين بيئة العمل,
وأعلن عن انطلاق الدورة الجديدة للبرنامج التي نتطلع من خلالها إلى الاستمرار في قياس وتحسين الارتباط الوظيفي لدى موظفي القطاع الحكومي.

تمكين الموظفين لتحقيق المستهدفات

كما ألقى نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط كلمة الفائزين، مشيدًا ببرنامج الارتباط الوظيفي ودوره في تعزيز وتمكين الموظفين للإسهام في تحقيق المستهدفات، وخلق بيئة عمل محفزة على الإبداع.


البرنامج يعمل وفق منهجية "المستقبل لنا"

وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير رأس المال البشري عبدالله الكبير أن برنامج الارتباط الوظيفي يعمل وفقا لمنهجية مؤشر «المستقبل لنا».
وقال إن البرنامج مبني على أسس علمية عالية في مجال أبحاث رأس المال البشري، حيث يسعى إلى قياس احتياجات الموظفين في 7 مجالات رئيسة.

7 مجالات لقياس احتياجات الموظفين:

1ـ الغرض
2ـ القيادة
3ـ التمكين
4ـ التعاون
5ـ التطوير
6ـ التقدير
7ـ طبيعة العمل.

فئات حائزة الارتباط الوظيفي لعام 2022:

1ـ الوزارات
2ـ المؤسسات والمجالس والهيئات
3ـ الجهات التعليمية والتدريبية

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