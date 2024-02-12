الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

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تنبيه عاجل من "الأرصاد" بخصوص طقس شهر رمضان والموجة القطبية الباردة

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متحدث الأرصاد
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أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، توقعاته بشأن أحوال الطقس والموجة القطبية الباردة في رمضان.
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توضيح بشأن الموجة القطبية الباردة في رمضان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن العدَّ التنازلي لنهاية فصل الشتاء "نهاية فبراير، قد بدأ  أرصاديًا.
وأضاف أن شهر رمضان يحلّ في الربيع حيث يتميز بالدفء النسبي، والبرودة مساءً على المناطق الشمالية.


الموجة القطبية الباردة الجافة

 وأكد في الوقت نفسه، أنه لا صحة لما يُتداول عن استمرار الموجة القطبية الباردة الجافة حتى نهاية الشهر الكريم.

مناطق المملكة لم تلامس الصفر المئوي

وبين أن مناطق المملكة لم تلامس الصفر المئوي حتى الآن، مع توقعات باستمرار الشتاء الدافئ وفقًا للتقارير المناخية، وفرصة تأثر المملكة بموجات باردة واردة بمشيئة الله، وما زلنا في النصف الأول من فصل الشتاء.

 

أمطار رعدية ورياح وبرد على 4 مناطق

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية.
وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

ضباب كثيف على 9 مناطق

في حين يستمر التوقع بتكوّن الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الرياض، والحدود الشمالية.

رياح متربة على 3 مناطق

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

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