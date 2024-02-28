السديس: مستعدون لشهر رمضان ونجد كل الدعم من أمير المدينة المنورة

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قال رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، إنه وجد كل الدعم من الأمير سلمان بن سلطان أمير منطقة المدينة المنورة.



رسالة الدين الوسطي:



ملامح الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لموسم شهر رمضان:



وأوضح أن هذا الدعم لتعزيز دور رئاسة الشؤون الدينية ومختلف الجهات العاملة بالمسجد النّبوي، وتعضيد الادوار التكاملية؛ لإبراز رسالة الدين الوسطي، وترسيخ صورة ومكانة المملكة العربية السعودية في أذهان العالم.وقال رئيس الشؤون الدينية إن اهتمام أمير منطقة المدينة المنوّر؛ لخدمة زائري المسجد النبوي، خصوصًا الجانب الديني، والشأن الإيماني، والتّعبّدي، والرّوحي ؛ ليس بمستغربا؛كون ولاة امر هذه البلاد المباركة يولون خدمة الحرمين وقاصديهما اولوية مطلقة ، وفق "المدينة".وتابع رئيس الشؤون الدينية قائلا" لقد أطلعت سمو أمير منطقة المدينة المنوة؛، على ملامح الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك ؛ وأكدت لسموه الكريم حرص رئاسة الشؤون الدينية على استثمار القوة الدينية للمسجد النّبوي بهدف إيصال هدايات المسجد النبوي ورحماته وبركاته للعالم.وأردف قائلا " إصالة عن نفسي، ونيابةً عن إخواني أئمة ومؤذني ومنسوبي رئاسة الشؤون الدينية؛قدمت لسموه الكريم خالص الشكر والتقدير والعرفان، على حرصه واهتمامه بخدمة المسجد النبوي ، حيث أتاح الفرصة للقاءنا ، والاطلاع على العديد من المهام والمسئوليات، والمنجزات، والمكتسبات لرئاسة الشؤون الدينية .وقدم رئيس الشؤون الدينية الشكر والتقدير لولاة أمر هذه البلاد ؛ حفظهم الله،على دعمهم ورعايتهم؛ للحرمين الشريفين، واهتمامهم بما يُقدّم فيهما.وسأل رئبس الشؤون الدينية سبحانه وتعالى أن يبلّغنا الشهر الفضيل أعوامًا عديدة، وأزمنةً مديدة، وبلادنا، وولاة أمرنا، والمسلمون، في خير وصحة وحياة سعيدة.