الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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الأرصاد: أمطار وصواعق وسيول وبرد على هذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على كل من الباحة ونجران تستمر خلال الساعات القادمة.
وتشمل الحالة الجوية، هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد وصواعق رعدية ورياح نشطة.اضافة اعلان

أمطار وبرد وسيول

وتوقع المركز، أن تستمر الحالة الجوية على الباحة حتى الساعة التاسعة مساء الخميس، بينما تستمر على نجران حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم الخميس.
أيضا، نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة اليوم ، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ورياحًا تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كم / ساعة ، على محافظات العُلا وخيبر والعيص وينبع ومركز الرايس.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

تحذير الدفاع المدني

هذا دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم الخميس حتى يوم الإثنين المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وتربة وميسان وأضم والعرضيات والكامل ورنية والخرمة والمويه، وستتأثر منطقة الرياض لتشمل الزلفى والمجمعة والغاط وشقراء وثادق ومرات والدوادمي وعفيف بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على وادي الدواسر والقويعية والسليل، ومناطق جازان ونجران وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والشرقية والجوف والحدود الشمالية.
وأشارت إلى أن مناطق وجازان ونجران والشرقية ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

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