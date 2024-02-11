عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع بعدد من الجناة وتعليق الدراسة غدًا وسبب نقص دفعة حساب المواطن

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. بعد
الإيداع.. تعرّف على سبب نقص مبلغ دفعة حساب المواطن
كشف حساب المواطن عن كيفية التعرف على أسباب نقص مبالغ الدعم، وذلك عقب البدء في إيداع الدفعة 75 في حسابات المستفيدين اليوم الأحد.. المزيد هنا
طقس غير مستقر..
الدفاع المدني يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار وتقلبات جوية
أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، تحذيرًا من تقلبات جوية، وحالة مطرية على مناطق مختلفة من المملكة.. المزيد هنا
بدء التسجيل
لحجاج الداخل.. تفاصيل وأسعار الباقات
أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء التسجيل للحج وإتاحة باقات موسم حج 1445هـ/ 2024م عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو تطبيق نسك.. المزيد هنا
تنبيه من
الداخلية بخصوص هذا التصرف مع كاميرات المراقبة
أعلنت وزارة الداخلية عن غرامة 500 ريال عقوبة عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، مخالف للمواصفات.. المزيد هنا
خطوات التسجيل
للحج لموسم 1445هـ للحجاج من داخل المملكة
كشفت وزارة الحج عن خطوات التسجيل للحج لموسم 1445هـ / 2024م للحجاج من داخل المملكة عبر موقع الوزارة http://Localhaj.haj.gov.sa... المزيد هنا
عاجل.. الداخلية
تنفذ حكم الشرع في عدد من الجناة بالرياض لارتكابهم هذه الجريمة البشعة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل حداً بعدد من الجناة بمنطقة الرياض، فيما يلي نصه:. المزيد هنا
توضيح مهم من
الضمان الصحي بشأن حدود ومنافع التأمين للعمالة المنزلية
أصدر مجلس الضمان الصحي اليوم، توضيحًا مهمًا بشأن حدود ومنافع التأمين للعمالة المنزلية.. المزيد هنا
المملكة تودع الدفعة الثانية من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية بقيمة 250 مليون دولار أمريكي
تم إيداع الدفعة الثانية من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل.. المزيد هنا
عاجل.. بعد انتشار الفيديو.. شرطة الرياض تطيح بـ 6 مقيمين شاركوا في مشاجرة جماعية
قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 5 مقيمين من الجنسية المصرية ومقيم من الجنسية السورية... المزيد هنا
تعليق الدراسة الحضورية في مدارس المنطقة الشرقية .. غدا
أعلنت إدارة التعليم في الشرقية تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الإثنين وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي... المزيد هنا