عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع بعدد من الجناة وتعليق الدراسة غدًا وسبب نقص دفعة حساب المواطن

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







عاجل.. بعد الإيداع.. تعرّف على سبب نقص مبلغ دفعة حساب المواطن



طقس غير مستقر.. الدفاع المدني يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار وتقلبات جوية



بدء التسجيل لحجاج الداخل.. تفاصيل وأسعار الباقات



تنبيه من الداخلية بخصوص هذا التصرف مع كاميرات المراقبة



خطوات التسجيل للحج لموسم 1445هـ للحجاج من داخل المملكة



عاجل.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في عدد من الجناة بالرياض لارتكابهم هذه الجريمة البشعة



توضيح مهم من الضمان الصحي بشأن حدود ومنافع التأمين للعمالة المنزلية



المملكة تودع الدفعة الثانية من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية بقيمة 250 مليون دولار أمريكي



عاجل.. بعد انتشار الفيديو.. شرطة الرياض تطيح بـ 6 مقيمين شاركوا في مشاجرة جماعية



تعليق الدراسة الحضورية في مدارس المنطقة الشرقية .. غدا

