الجمعة، 16 جمادى الثانية 1445 ، 29 ديسمبر 2023

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الجمعة 16 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 16 جمادى الآخرة 1445 هجرية، الموافق 29 ديسمبر 2023م.

مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 16 جمادى الآخرة 1445هـاضافة اعلان


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:02 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:27.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:59 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:17 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 16 جمادى الآخرة 1445هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:36
المدينة – 5:41
الرياض – 5:13

○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:23
المدينة – 12:24
الرياض – 11:56

○ موعد أذان العصر
مكة – 3:27
المدينة – 3:23
الرياض – 2:54

○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:48
المدينة – 5:43
الرياض – 5:14

○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:18
المدينة – 7:13
الرياض – 6:44


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