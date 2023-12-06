الأربعاء، 22 جمادى الأولى 1445 ، 06 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الأربعاء 22 جمادى الأولى.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر بمكة المكرمة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 22 جمادى الأولى 1445 هجرية، الموافق 6 ديسمبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:50 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:18.اضافة اعلان
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:47 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:08 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 22 جمادى الأولى 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 22 جمادى الأولى الآخر 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:24
المدينة – 5:29
الرياض – 5:01
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:12
المدينة – 12:13
الرياض – 11:45
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:17
المدينة – 3:13
الرياض – 2:45
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:39
المدينة – 5:33
الرياض – 5:05
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:09
المدينة – 7:03
الرياض – 6:35

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